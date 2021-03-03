В аварии на перекрестке улиц Советской и 1-й Полковой пострадали двое детей и взрослый

В аварии получил травмы новорожденный ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария на проблемном перекрестке улиц Советской и 1-й Полковой произошла 2 марта в 16 часов в районе дома № 165 ул. Советской города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Skoda Octavia», под управлением 37-летнего мужчины, «Lada-111830 Kalina», за рулем которого был 26-летний водитель, «Lada-219000 Granta» с 29-летним водителем.

- В результате ДТП пострадали три человека: водитель ««Lada-111830 Kalina» и два несовершеннолетних пассажира «Skoda Octavia», 2017 и 2021 годов рождения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.