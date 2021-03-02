На химзаводе в Тамбовской области незаконно делали алкоголь

В Тамбовской области вынесли приговор директору и сотруднику фирмы по производству органических химических веществ. Обоих признали виновными в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство, поставка, хранение и перевозка спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в особо крупном размере).

Как установили на следствии и в суде, фигуранты, зная, что организация, в которой они работают, не имеет лицензии на производство и продажу алкоголя, используя производственные мощности предприятия, сделали из зерновой продукции и других составляющих около 300 тысяч литров спиртосодержащей жидкости стоимостью не менее 13 миллионов рублей. В сентябре 2017 года они организовали погрузку части этой продукции в грузовой транспорт для перевозки и поставки контрагентам, который по пути следования был задержан сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.

- Приговором суда руководителю фирмы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а его подчинённому - 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.