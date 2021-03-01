Тамбовчанину грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

В Тамбове полицейские нашли еще два тайника с наркотиками, которые были сделаны 22-летним местным жителем. В каждой из закладок находилось по одному грамму кокаина.

В общей сложности, полицейские нашли и изъяли 16 тайников с наркотиками на территории Тамбова, Тамбовского и Мичуринского районов в рамках следственных действий. Ранее они возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

22-летнего парня задержали 10 февраля на севере Тамбова. В ходе обыска на съемной квартире полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон общим весом 284 грамма.

- Доставленный в полиции тамбовчанин признался, что в столице через сеть Интернет закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.