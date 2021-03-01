На Тамбовщине почти 300 человек расселили из аварийных домов

В регионе в этом году также планируется расселить из аварийного жилья еще 180 человек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине 294 переселенца из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Первый этап программы (2019-2020 годы) полностью завершен. Второй этап (2020-2021 годы) в настоящее время выполнен на 57 %. Уже началась реализация третьего этапа программы, рассчитанного на 2021-2022 годы.

- В программу включен аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В частности, полностью расселены дома, включенные в первый этап программы, в городах Мичуринск, Моршанск, Котовск и Тамбов. Реализация второго этапа программы рассчитана до 31 декабря 2021 года. В рамках третьего этапа заключаются соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на мероприятия по переселению граждан, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В третьем этапе программы участвуют Тамбов, Котовск и Кирсанов. На ее реализацию выделено 226,5 миллиона рублей, в том числе 27,8 миллиона рублей – средства Фонда ЖКХ. В этом году планируется переселить 180 человек, проживающих на 3280 квадратных метрах аварийного жилья.

Для переселенцев в Кирсанове и Тамбове планируется приобретение квартир на вторичном рынке, а также выплата выкупной стоимости жилья. В областном центре участников программы будут переселять как в построенные, так и в строящиеся дома. В Котовске людей переселят во вновь построенный дом.

Кроме того, в этом году увеличится финансирования программы переселения граждан из аварийного жилья. Как отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, в ближайшее время будет скорректирована областная адресная программа. В 2021 году собираются дополнительно расселить 30 человек, проживающих на 500 метрах аварийного жилья. Для выполнения этого показателя с этапа программы 2022-2023 годов на текущий период будет перенесено расселение 22 квартир в городах Кирсанов, Моршанск, Рассказово.