Новым руководителем службы судебных приставов в Тамбовской области стал Андрей Лузан

Андрей Лузан Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

1 марта на еженедельном совещании глава администрации Тамбовской области Александр Никитин представил нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области.

- Приказом Директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации генерал-полковника внутренней службы Дмитрия Аристова на эту должность назначен капитан внутренней службы Андрей Лузан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Андрею Лузану 45 лет, в органах юстиции он работает с 2006 года. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «Электрические системы и сети», ННГУ имени Н.И.Лобачевского по специальности «Юриспруденция». Ранее замещал должность заместителя руководителя УФССП России по Нижегородской области. В ноябре 2020 года был назначен врио руководителя УФССП России по Тамбовской области. Имеет специальное звание - капитан внутренней службы, награжден ведомственными наградами.