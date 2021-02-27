Тамбовчанин обворовал оздоровительный центр

Полицейские раскрыли кражу, совершенную 8 февраля в селе Караул Инжавинского района. В этот день на территорию местного оздоровительного центра проник вор и похитил электроинструменты, которые находились в одном из помещений. Руководство учреждения обратилось в полицию.

На улицу Садовую выехала оперативная группа, сотрудники полиции обнаружили след проникновения, место кражи тщательно осмотрели, стражи порядка провели подворный обход, опросив возможных свидетелей. В результате задержали 47-летнего жителя Котовска, у которого нашли и изъяли украденные инструменты.

- Преступление совершил ранее имевший проблемы с законом мужчина, возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.