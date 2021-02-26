Причиной порыва коллектора в Тамбове стало огромное количество сточных вод и попавший в трубу мусор

Ликвидацией аварии занимаются десятки специалистов

В Тамбове продолжается ликвидация аварии на коллекторе, которая произошла в 8 часов 30 минут у торгового центра «РИО» на улице Советской. Специалисты водоканала считают, что причиной порыва стало резкое потепление, вызвавшее таяние снега. Из-за этого ливневые воды вместе с мусором попали в городскую канализацию.

- На месте происшествия продолжают работать 5 единиц спецтехники и, порядка двух десятков человек, - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Угрозе акватории реки Цна – нет. Устранение аварийной ситуации проводится во взаимодействии с администрацией города.

Фото АО "ТКС"