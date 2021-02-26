Правительство выделит 93 млн рублей на ремонт путепровода через железную дорогу в Уварово

Этот путепровод не ремонтировался 40 лет Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовская область получит 93 миллиона рублей из федерального бюджета на ремонт путепровода через железную дорогу в Уварово. Об этом сообщил начальник регионального управления автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов.

- Этот путепровод не ремонтировался уже сорок лет. Его ремонт обеспечит безопасность транспортного сообщения в Уварово. Федеральные средства – лишь часть финансирования. В целом, общая стоимость работ составляет около 168 миллионов рублей, - говорится на сайте администрации Тамбовской области.

Ранее на заседании правительства рассматривался вопрос о выделении 100 миллиардов рублей на ускорение ремонта, реконструкции и строительства автодорог в регионах страны. Часть дополнительного финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021-2022 годах в 45 регионах России.