В Тамбовской области разворачивающийся трактор протаранил легковое авто

При столкновении трактора и "ВАЗ" пострадал водитель легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трактора и легкового автомобиля, произошла 25 февраля в 15 часов 40 минут на 3 километре автодороги «Каспий-Мичуринск», проходящей по территории Мичуринского района. 58-летний водитель трактора «Беларус-92», совершавший разворот с правой по ходу движения обочины, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21114» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель «ВАЗ-21114», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Скорую медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.