«УАЗ» и фура столкнулись на трассе в Тамбовской области

Водитель УАЗ выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина и пострадали еще два человека, произошла 25 февраля в десять часов утра на 69 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 29-летний водитель автомобиля «УАЗ-390995» по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «МАN 12192», под управлением 63-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя и 36-летнего пассажира автомобиля «УАЗ-390995» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 42-летний пассажир «УАЗ-390995» погиб на месте происшествия до приезда медиков.