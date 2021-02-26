«Библионочь» в Тамбове запланировали на 23 апреля

В Минкультуры РФ объявили о дате и теме традиционной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021». В этом году она состоится 24 апреля. Акция пройдет в рамках общероссийского Года науки и технологий, и будет посвящена 60-летию первого пилотируемого космического полета. Об этом сообщила заместитель министра Ольга Ярилова во время заседания Совета библиотек в Минкультуры. Традиционно эту популярную акция активно и разнообразно поддержит и Тамбовщина. В этом году лозунг Библионочи будет звучать так: «Книга — путь к звёздам».

В акции примут участие государственные, муниципальные библиотеки, учреждения культуры, осуществляющие библиотечную деятельность. Тамбовские библиотеки тоже уже начали подготовку к Библионочи.

- Дата проведения в нашем регионе столь же традиционно может отличаться. Опыт прошлых лет показывает, что наиболее оптимальной днем «Библионочи-2021» в Тамбовской области может стать пятница, 23 апреля, - сообщили в пресс-службе Пушкинской библиотеки – главной площадки, где обычно проходит Библионочь.