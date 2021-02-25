На Тамбовщине до 11 марта продлили режим самоизоляции

В Тамбовской области внесены изменения в постановление № 233 о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса на территории региона. В соответствии с документом, режим самоизоляции продлевается до 11 марта.

Напомним, самоизоляцию должны соблюдать граждане старше 65 лет, беременные женщины и лица с определенными заболеваниями. При этом разрешены походы в магазин, в медучреждения, вынос мусора, выгул домашних животных, а также прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе.