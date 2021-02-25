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Синоптики прогнозируют ледяные дожди в Тамбовской области

Осадки ожидаются во второй половине дня 25 февраля
Ксения АЛЕШИНА
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По данным синоптиков, 25 февраля, во второй половине дня на территории Тамбовской области на смену снегопаду придет ледяной дождь. При этом температура воздуха сменится с минуса на плюс. Так, к вечеру ожидается 0-2 градусов тепла.

- В таких неблагоприятных погодных условиях возрастает риск травматизма, а также возникновения дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам и водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными, - предупреждают тамбовчан в пресс-службе администрации города.

Номера вызова экстренных служб по телефону: «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.