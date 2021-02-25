Росгвардейцы задержали тамбовчанина, ранившего приятеля ножом

Ночью 25 февраля патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о конфликте в микрорайоне Молодежном города Уварово Тамбовской области.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы увидели на лестничной площадке мужчину со следами крови на одежде. Здесь же нашли и задержали ранее судимого 20-летнего мужчину.

Позже выяснилось, что конфликт между приятелями возник во время совместного распития спиртного. Закончился он поножовщиной.

- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и бригаду медиков, 24-летнего раненого мужчину отвезли в больницу для оказания помощи, - сообщает пресс-служба Отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.