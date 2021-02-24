Тамбовский ветеран Михаил Висков отмечает 100-летний юбилей

Михаил Филлипов награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. ». Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове 24 февраля свой 100-ый день рождения празднует ветеран Великой Отечественной войны Михаил Филиппович Висков. В годы войны старший сержант сражался в рядах 218 стрелковой дивизии, воевал на Центральном, 1-ом и 2-ом Украинских фронтах.

За мужество и проявленный героизм Михаил Филиппович был удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, а также медалей «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. ».

- Сколько себя помню, я всегда много трудился физически и сейчас не забываю делать зарядку. Еще я часто бываю на свежем воздухе, выхожу на прогулки. Но главное — оставаться добрым и внимательным к себе и другим людям, - приводит слова юбиляра пресс-служба городской администрации.