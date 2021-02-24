В Тамбове мужчина угнал у спящего приятеля «ГАЗель»

В дежурную часть отдела полиции №3 по городу Тамбову 21 февраля поступила информация об угоне отечественного автомобиля. Оказалось, что накануне вечером автовладелец припарковал «Газель» на Студенецкой Набережной. За ужином он выпивал вместе с приятелем, который пришел к нему в гости. Последний воспользовался тем, что хозяин дома заснул и угнал его транспортное средство.

На территории Кирсановского района полицейские обнаружили автомобиль, который по госномерам был идентифицирован с угнанным. Самого угонщика также задержали. Им оказался 35-летний житель города Кирсанова, ранее судимый. Он признался в том, что будучи пьяным, решил покататься на чужой машине.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.