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В Тамбове объявили опрос на тему благоустройства Коммунальной

У горожан узнают, на что следует обратить особое внимание при реконструкции улицы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Большинство опрошенных на данный момент считают, что улица должна сохранить исторический облик

Большинство опрошенных на данный момент считают, что улица должна сохранить исторический облик

В Тамбове стартовал опрос на тему благоустройства улицы Коммунальной. Его проводят на официальной странице администрации города в соцсетях: https://vk.com/gorodtambov

Жителям областного центра предлагают выбрать, каким элементам благоустройства, на их взгляд, необходимо уделить особое внимание. Среди вариантов ответов: сохранение исторического стиля, обустройство парковочного пространства, оформление пешеходных зон, ремонт коммуникации и т.д. Выразить свое мнение по этому вопросу могут все желающие.