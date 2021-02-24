В Тамбове объявили опрос на тему благоустройства Коммунальной

Большинство опрошенных на данный момент считают, что улица должна сохранить исторический облик

В Тамбове стартовал опрос на тему благоустройства улицы Коммунальной. Его проводят на официальной странице администрации города в соцсетях: https://vk.com/gorodtambov

Жителям областного центра предлагают выбрать, каким элементам благоустройства, на их взгляд, необходимо уделить особое внимание. Среди вариантов ответов: сохранение исторического стиля, обустройство парковочного пространства, оформление пешеходных зон, ремонт коммуникации и т.д. Выразить свое мнение по этому вопросу могут все желающие.