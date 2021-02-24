Мошенник обманул пенсионерку из Котовска, прикинувшись ее сыном

В Котовске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Липецка, который обвиняется в телефонном мошенничестве. Как установило следствие, в апреле 2019 года мужчина, находясь в Липецке, позвонил 72-летней жительнице города Котовска и представившись ее сыном, сообщил о том, что у него возникли проблемы и с ней будет разговаривать полицейский.

Изменив голос, аферист рассказал пенсионерке, что ее сын задержан с наркотиками и чтобы решить проблему, потребуются деньги в сумме 40 тысяч рублей. Потерпевшая по его указанию перевела через терминал платежной системой «QIWI» имеющиеся у нее 20 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинения суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.