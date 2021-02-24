Безработных тамбовчан проконсультируют психологи

Областная служба труда и занятости населения в 2021 году проводит работу по привлечению к оказанию психологической поддержки высококвалифицированных психологов. Консультации специалистов предоставляются безработным жителям региона для обеспечения доступности и повышения качества предоставления государственных услуг. Каждый безработный получит конкретные индивидуальные рекомендации психолога. Работа осуществляется в рамках взаимодействия с ТГУ имени Г.Р. Державина.С безработными проводятся беседы, тренинги и психологические упражнения, направленные на повышение мотивации безработного к труду.

Специалисты помогают также разрешить или снизать актуальность существующих у человека психологических проблем и повысить адаптацию к существующим условиям. Как отметили в управлении труда и занятости населения области, снятие психологических проблем способствует устранению психологических барьеров, препятствующих трудоустройству, и, следовательно, будет способствовать сокращению сроков трудоустройства.

- В 2020 году психологическая поддержка была оказана около 5 тысячам безработным, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.