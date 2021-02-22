В Тамбове у иностранца на съемной квартире нашли 1,3 килограмма героина

В Тамбове сотрудники регионального Управления Наркоконтроля УМВД России задержали 19-летнего иностранца по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время личного досмотра полицейские обнаружили у парня 27 граммов героина, расфасованные в пластиковые пакетики. Как выяснили оперативники, иностранец недавно прибыл в Тамбов из столичного региона. В Советском районе областного центра он снял квартиру. В ней при обыске нашли 1,3 килограмма героина.

По факту обнаружения и изъятия особо крупной партии героина следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30-ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По решению суда иностранный гражданин арестован и помещен в следственный изолятор на период расследования уголовного дела. В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий полицейскими устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступной деятельности, возможные тайники с наркотическими средствами, которые мог сделать иностранец.

- Максимальное наказание за такое преступление - пожизненное лишение свободы, - сообщает УМВД России по Тамбовской области.