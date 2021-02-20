В «Тамбовских коммунальных системах» сменился руководитель

Павел Едигарев

В «Тамбовских коммунальных системах», организации, которая обеспечивает жителей областного центра услугами водоснабжения и водоотведения, сменилось руководство. Пост управляющего директора с 20 февраля вместо Геннадия Иващенко занял теперь уже бывший руководитель «Волжских коммунальных систем» из города Тольятти Павел Едигарев. О новом назначении 19 февраля сообщил врио главы города Тамбова Максим Косенков на общественном обсуждении концессионной программы, которую предлагают реализовать в городе «Тамбовские коммунальные системы». Прежний руководитель водоканала Геннадий Иващенко ушел со своего поста официально по состоянию здоровья. Однако руководство Тамбова связывает его отставку с невыполнением обязательств. Напомним, в городе серьезно затянули сроки ремонта проблемного коллектора на ул. Гастелло, не выдерживают критики и восстановительные работы, которые провели на дорожном полотне по этой улице.

Павел Владимирович Едигарев родился в 1974 году в Кировской области. Успешно окончил Вятский Государственный Университет по специальностям «электрические машины и аппараты» и «экономика и управление предприятием». В 2014 году кончил Президентскую программу переподготовки управленческих кадров.

С 2011 по 2017 гг. - директор по сбытовой деятельности ООО «Кировские коммунальные системы» (Российские коммунальные системы).

С декабря 2017 года – главный управляющей директор ООО «Волжские коммунальные системы» (РКС-Тольятти).

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