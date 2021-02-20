Тамбовчанину грозит до 20 лет колонии за распространение наркотиков

В северной части Тамбова на съемной квартире был задержан 22-летний местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон общим весом 284 грамма.

В отделе полиции тамбовчанин признался, что в столице через сеть Интернет закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовщины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Молодому человеку может грозить до 20 лет колонии.

- Полицейские установили сначала шесть тайников с наркотическими веществами на территории Мичуринского района, а после обнаружили еще восемь других тайников. В каждом из них находилось по одному грамму мефедрона, наркотические вещества изъяты. Устанавливаются другие возможные тайники с наркотическими средствами, а также круг лиц, возможно причастных к совершению преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.