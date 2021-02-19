В одном из садиков Тамбовщины ребенка чуть не убило шкафом

В Тамбовской области завершили расследование и направляют в суд уголовное дело в отношении заведующей детского сада «Дюймовочка» города Моршанска. Руководителя дошкольного учреждения обвиняют в преступлении по п. «В» ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья людей».

По версии следствия, 19 декабря 2018 года в одной из групп детсада на 2-летнего ребенка упал шкаф для одежды. Малыш получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что износ шкафа, который травмировал воспитанника, составлял 80%, он вообще держался за счет подпорок. Претензии появились и к состоянию другой мебели, которой несмотря на опасность, продолжали пользоваться.

- Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение, материалы направляются в суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.