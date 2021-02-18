На Тамбовщине работал подпольный цех, где производили контрафактный алкоголь

Фальсификат имел меньшую крепость и повышенное содержание сивухи Фото: УМВД России по Тамбовской области

В МОМВД России «Моршанский» закончили расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Материалы направили в суд.

Преступление выявили в июле 2019 года. Тогда полицейские установили, что двое жителей города Моршанска в возрасте 41 и 47 лет решили организовать производство и продажу контрафактного алкоголя.

Мужчины, предварительно договорившись, закупили стеклянную тару под продукцию, художественно-оформленные этикетки на бутылки, полимерные крышки для укупорки бутылок с готовой продукцией, большое количество картонных коробок для фасовки, приобрели спиртосодержащую жидкость на местном медбиохимическом комбинате, а также приобрели целую производственную линию - этикетировочный аппарат линейного типа, электронасос, фильтры механической очистки и разливочного устройства и другое сырье для незаконного производства алкогольной продукции. Для работы организаторы привлекли четырех наемных рабочих. Производственную линию организаторы установили в помещении в деревне Сарымовка неподалеку от Моршанска.

В июле 2019 года «подпольное» производство немаркированной алкогольной продукции обнаружили. Во время осмотра цеха там нашли и изъяли 4800 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, пустую стеклянную тару, большое количество картонных коробок, оборудование в виде этикетировочного аппарата линейного типа, электронасоса, фильтров механической очистки и разливочного устройства и другое сырье для незаконного производства. Следователи выяснили, что распространяли немаркированную алкогольную продукцию на территории Моршанска, других населенных пунктах Тамбовской области, а также на территории других областей Российской Федерации. Полученные от реализации деньги пускали в «дело» и покупали на них ингредиенты для изготовления новой партии.

По результатам экономического исследования документов по факту изъятия алкогольной продукции стоимость вышеуказанной изъятой немаркированной алкогольной продукции составила свыше одного миллиона рублей, что является особо крупным размером. Проведенной судебной экспертизой пищевых продуктов, было установлено, что изъятые в ходе осмотра места происшествия жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Хлiбний дар» и «Родник Сибири», являются спиртосодержащими. Крепость представленных жидкостей составила 32,7 % объемных. Жидкости из бутылок с этикетками «Хлiбний дар» и «Родник Сибири» не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 для водок, приготовленных из спирта «Люкс», по количественному содержанию этилового спирта и повышенному содержанию сивушного масла.

- В соответствии с частью 6 статьи 171.1 УК РФ подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.