В честь 385-летия Тамбова для жителей устроят бесплатные экскурсии по городу и области

Юбилей города будет отмечаться в этом году Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В честь 385-летия Тамбова, которое будет отмечаться в этом году, для жителей и гостей города проведут цикл бесплатных экскурсионных программ. Первая экскурсия состоится уже в эти праздничные выходные, 21 февраля.

Цикл бесплатных экскурсий будет включать как обзорные поездки по Тамбову, так и по всей области, а также военно-патриотические экскурсии для школьников. Желающие записаться на экскурсии могут обратиться по телефонам: +7 (4742) 47-46-47, +7 (964) 135-97-21 или написать в директ профиля турфирмы «Вернисаж» в Инстаграме.

- Одна из целей проекта – популяризация туристической деятельности в год празднования 385-летия города Тамбова. «Вернисаж» является туроператором с 10-летним опытом работы и ждет в гости не только российских, но и иностранных гостей. Тамбовские специалисты готовы обеспечить туристам высокий уровень гостеприимства и качества обслуживания, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.