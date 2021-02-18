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Тамбовчанка пыталась переправить в колонию наркотики, спрятав их в горчицу и майонез

В продуктах нашли 2,36 грамма героина и синтетических препаратов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Запрещенные вещества пытались спрятать в продукты

Запрещенные вещества пытались спрятать в продукты

Сотрудники колонии №4 вместе с полицейскими ОМВД России по Сосновскому району пресекли попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения. При досмотре передачи от женщины осужденному в двух упаковках майонеза и тюбике горчицы обнаружили и изъяли двадцать полиэтиленовых свертков. Внутри упаковок находилось неизвестное вещество. По данным экспертизы, это были героин, мефедрон и метадон. Общая масса запрещенных веществ 2,36 грамма, что является значительным размером.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото УФСИН по Тамбовской области

Криминал