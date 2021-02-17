В Тамбове водитель «Нивы» после столкновения с иномаркой вылетел на дорогу

В ДТП пострадал водитель отечественного авто и его пассажирка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове на улице Монтажников произошла авария, в которой серьезные травмы получили два человека. Как рассказали в областном УГИБДД, водитель «Нивы», выезжая с территории местной базы, врезался в Volkswagen Touareg. От удара управлявший «Нивой» мужчина вылетел на дорогу. Пострадала также 58-летняя пассажирка отечественного авто. Водитель иномарки за медицинской помощью не обращался.

- Обращаемся к водителям с просьбой пристегиваться за рулем и соблюдать ПДД, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.