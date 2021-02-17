Тамбовчанка в очередной раз села за руль пьяной и перевернулась на автомобиле

В Тамбове 30-летняя местная жительница в очередной раз села за руль пьяной и совершила ДТП, перевернувшись на автомобиле. Первый случай произошел вечером 25 февраля 2020 года. Тогда женщина находилась в гостях у приятеля в доме на улице Свободной. Употребив алкоголь, примерно в три часа ночи, она села в свою машину «Хендай Солярис» и выехала на дорогу. Спустя полчаса на улице Бабарыкина она не справилась с управлением и попала в аварию.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, отстранили тамбовчанку от управления транспортом и потребовали правонарушительницу пройти медосвидетельствование. Однако женщина отказалась, о чем и был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования».

Также в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Это было выявлено сотрудниками полиции после того, как данные нарушителя были введены в электронную справочную базу. В ней обнаружился рецидив нарушения ПДД в нетрезвом состоянии.

Как оказалось, в марте 2020 года автоледи уже подвергалась административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде. Нарушительницу не остановил административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев. В ходе расследования выяснилось, что срок лишения прав закончился 23 января 2020 года, но получать водительское удостоверение женщина не пошла, так как не прошла еще медицинскую комиссию и не сдала теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в экзаменационном отделе ГИБДД.

Тамбовчанка осталась в живых только по счастливой случайности. В сложных погодных условиях при плохой ночной видимости автомобиль занесло и, опрокинувшись в кювет, он перевернулся на крышу. Подъехавший таксист и сотрудники полиции застали напуганную женщину в состоянии шока. Иномарка получила повреждения в виде вмятин на салоне, бампере и капоте, стекла выбиты, повреждены колеса. На автомобиль женщины был наложен арест. В апреле 2020 года суд вынес решение наказать обвиняемую по уголовному делу лишением прав управления автомобилем на 1 год и 6 месяцев и 100 часов обязательных работ.

- Санкцией статьи 264.1 УК РФ виновный может быть наказан судом лишением свободы на срок до двух лет. И то при условии, если при этом никто из окружающих не пострадал и не причинено вреда чужому имуществу. Как показывает судебная практика, под колесами автомобилей, за рулем которых находятся пьяные водители, гибнут люди и разбиваются чужие машины. А это уже другая уголовная статья с более строгим наказанием, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.