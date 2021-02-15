Почти 9 тысяч тамбовчан прошли полную вакцинацию от коронавируса

В Тамбовской области продолжается кампания по массовой иммунизации населения от коронавируса. В регион поставлено свыше 25 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак «Спутник V». Прививку уже сделали более 22,6 тысячи человек, причем почти 9 тысяч человек завершили вакцинацию.

Ожидается очередная поставка партии вакцины в количестве около 10 тысяч доз. Как заверяют в управлении здравоохранения области, все желающие смогут сделать прививку. Для этого необходимо предварительно записаться на вакцинацию с помощью специально выделенных телефонов в поликлиниках или через портал Государственных услуг.

- Серьезных осложнений после прививки не зафиксировано кроме местных реакций, которые допустимы при любой вакцине. Вакцину получаем регулярно. Вакцинация идет во всех медорганизациях, граждане активно в ней участвуют. Все, кто стоят в листе ожидания, получат прививку, - говорит заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Татьяна Вяльцева.

Перед прививкой пациент заполняет анкету и проходит осмотр у врача для оценки состояния здоровья. В случае плохого самочувствия вакцинация будет перенесена.

- Очень много поступает вопросов относительно того, может ли делать прививку человек, который переболел без каких-либо симптомов или в легкой форме, не обращаясь за медицинской помощью. Даже в таком случае вакцина не принесет вреда, поскольку иммунитет не сформировался настолько, чтобы обеспечить длительную защиту организму от коронавируса, - подчеркнула Татьяна Вяльцева.

Для организации массовой вакцинации в Тамбовской области проведено обучение медработников. Отработана логистика доставки вакцины до места проведения вакцинации с учетом соблюдения температурного режима. В лечебные учреждения поставлено необходимое морозильное оборудование для хранения вакцины. На базе поликлинических отделений организовано 34 прививочных пункта.

Получить актуальную информацию о прививках против коронавируса жители Тамбовской области могут теперь на специальном ресурсе, который создали специалисты Центра управления регионом http://cv68.tilda.ws/. Здесь размещены номера телефонов для записи, сведения о противопоказаниях и особенностях вакцинации.