В Тамбовской ЦРБ планируют свернуть 15 ковидных коек

В Тамбовской области планируют приступить к поэтапному сокращению мест для лечения коронавирусных больных. Так, в отделении для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» планируется уменьшение коечного фонда на 15 койко-мест, что будет произведено после приказа управления здравоохранения Тамбовской области.

- Отделение для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, функционирует в Тамбовской ЦРБ со второго мая 2020 года. В прошлом году здесь пролечено 1533 пациента, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области. - Более 70% коечного фонда оборудовано кислородной разводкой для лечения среднетяжелых и тяжелых форм заболеваний.