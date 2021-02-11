В Моршанске школьников наградили за спасение жизней двух человек

Ребята спасли жизни двух мужчин

В гимназии Моршанска состоялась награждение учеников 8 и 9 классов местной гимназии, которые спасли жизни двух человек. Первый случай произошел в январе 2021 года. Тогда пожилой человек начал терять сознание из-за падения уровня сахара в крови. В этот момент Роман Бояринов и Роман Зайцев оказались рядом и не прошли мимо беспомощного человека. Они купили ему конфет, чем сняли гликемическую кому, и позвонили родственникам мужчины.

Во втором случае Никита Бояринов, Артем Лосев, Дмитрий Зебрев и Максим Выборнов возвращаясь из школы домой, нашли неподвижное тело мужчины. Ребята позвонили в скорую помощь и родственникам пострадавшего, а пока они ехали, ученики не отходили от мужчины, поддерживали с ним разговор, чтобы тот не потерял сознание.

- Некоторые из ребят планируют посвятить спасению жизни людей всю свою жизнь. Так, например, Максим Выборнов планирует после окончания школы поступать в МЧС. На счету Максима не только спасение жизни замерзающего мужчины. Еще во втором классе мальчик помог женщине, попавшей под машину. Он вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД, - сообщает региональное управление образования и науки.