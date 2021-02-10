На Тамбовщине девушка обманом взяла телефон в кредит

В полицию г. Рассказово 9 февраля поступило сообщение о факте мошенничества. Полицейские установили, что 7 октября 2020 года в одной из точек по продаже сотовых девушка купила мобильник в кредит за 27 847 рублей. Позже сотрудники банка обнаружили, что покупательница предоставила ложные сведения о месте своей работы и не выплачивала долг, надеясь обмануть финансовую организацию.

Злоумышленницей оказалась 20-летняя жительница села Нижнеспасское. Мошенницу доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном. Теперь ей придется вернуть телефон и деньги.

— В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности злоумышленницы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.