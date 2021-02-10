На трассе в Тамбовской области столкнулись фура и микроавтобус: пострадали 4 человека

В аварии получили травмы 4 пассажира микроавтобуса Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали фура и микроавтобус, произошла 9 февраля в 22 часа 30 минут на 465 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. Грузовик «DAF» в составе полуприцепа «Schmitz», под управлением 43-летнего водителя из Дагестана, столкнулся с микроавтобусом «Fiat Ducato», за рулем которого находился 49-летний мужчина. По данным областного УГИБДД, на момент ДТП в автобусе , помимо водителя, находились 11 пассажиров. Известно, что это была разовая заказная поездка, а не регулярный рейс. Предполагается, что столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции водителем микроавтобуса.

- В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, мужчины в возрасте 19, 22, 26 и 30 лет – все иногородние граждане, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших с места происшествия госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.