Психически больной тамбовчанин расправился с пожилой матерью

В СО по городу Мичуринску СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который расправился с собственной матерью.

По версии следствия, мужчина нигде не работал, проживал вместе с 71-летней женщиной и ухаживал за ней. Вечером 30 октября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын высказал недовольство из-за того, что уход этот продолжается очень долго и избил пенсионерку. Через несколько дней женщина, находясь дома, скончалась от полученных во время побоев тупой травмы грудной клетки и переломов ребер.

- Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.