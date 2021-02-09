Почти 30 тамбовчан стали жертвами финансовой пирамиды

В течение января в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилось 28 жителей города с заявлениями о мошенничестве. Как оказалось, некий человек под именем «Андрей Алексеевич» в одной из социальных сетей предлагал быстрый заработок на криптовалюте и операциях на бирже.

Мошенник поначалу действительно выплачивал людям 150% прибыли. Но, как предупреждают полицейские, все финансовые пирамиды имеют одинаковый конец – с ростом количества вкладчиков организатор перестает выплачивать проценты и просто исчезает со всеми деньгами. Так произошло и в этом случае.

Организатор малопонятной фирмы пропал из соцсети, удалив свой аккаунт. Вместе с ним пропали и деньги обманутых тамбовчан – 400 тысяч рублей, которые они доверили аферисту для получения прибыли. Каждый из двадцати восьми человек вложил в финансовые аферы сумму от одной тысячи до 65 тысяч рублей.

- В настоящее время сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника, его задержанию и возврату похищенных сбережений жителей города Тамбова. Проводится опрос пострадавших, выявляются новые факты совершения преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Сотрудники полиции предупреждают всех жителей региона быть внимательными и бдительными при проведении банковских операций, особенно в том случае, если им предлагают за несколько дней получить большую прибыль.