Тамбовчанка получила травмы во время поездки в автобусе

Пенсионерка не удержалась на ногах, когда автобус тронулся от остановки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала пожилая пассажирка автобуса, произошло 8 февраля в 8 часов 15 минут на улице Советской в районе дома №194 корпус 2 города Тамбова. 50-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», отъезжая от остановки, допустил падение пенсионерки в салоне.

- В результате ДТП женщину с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.