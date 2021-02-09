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Тамбовчанка получила травмы во время поездки в автобусе

71-летняя женщина упала, когда транспорт отъезжал от остановки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пенсионерка не удержалась на ногах, когда автобус тронулся от остановки

Пенсионерка не удержалась на ногах, когда автобус тронулся от остановки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала пожилая пассажирка автобуса, произошло 8 февраля в 8 часов 15 минут на улице Советской в районе дома №194 корпус 2 города Тамбова. 50-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», отъезжая от остановки, допустил падение пенсионерки в салоне.

- В результате ДТП женщину с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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