Тамбовчане выберут территории для благоустройства в 2022 году

В администрации города Тамбова прошло заседание общественной комиссии по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Средства на приведение их в порядок выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Члены комиссии обсудили пространства, с просьбой привести в порядок которые горожане обращались ранее. Это как уже давно существующие скверы и парки, так и пустующие пространства, в том числе в новых микрорайонах. В результате обсуждений в список участников рейтингового голосования вошли 8 общественных территорий:

1) б.Энтузиастов (в границах улиц Рылеева до Социалистической);

2) б.Энтузиастов (в границах улиц от Карла Маркса до ул. Мичуринской);

3) территория по ул. Железнодорожной в районе домов № 133, 135, 137;

4) сквер им. Н.Х.Рыбакова (ул.К.Маркса, 165б);

5) территория в границах многоквартирных домов 73, 73В, 75Б, В по ул. Киквидзе;

6) территория по ул.Мичуринской, д.197а, ул.Мичуринская, 201 (зеленая зона, прилегающая к магазину «Огонек»);

7) территория в границах домов №30, 34, 34А, 36 по ул.Новикова-Прибоя;

8) ул.Полынковская, 47 (часть территории школы № 11) и территория вдоль дома № 16 по 3-му Эскадронному проезду.

Как отметил врио главы города Тамбова Максим Косенков, администрация города будет изыскивать дополнительные средства, чтобы привести в порядок и территории, которые не попали в этот перечень.

В этом году рейтинговое голосование пройдет в режиме онлайн с использованием учетной записи на Портале госуслуг. Дата проведения едина для всей страны: с 26 апреля по 30 мая Для того, чтобы горожане могли высказать свое мнение или предложения, после 10 марта на сайте администрации города Тамбова будут вывешены дизайн-проекты благоустройства 8 отобранных пространств. Высказанные пожелания учтут при окончательном утверждении проектов.

- На период мероприятия будет создан волонтерский штаб, члены которого окажут помощь тем, у кого возникнут трудности с электронным голосованием, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.