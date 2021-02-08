В Тамбовской области внук украл у своей бабушки пенсию, пока она спала

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который обвиняется в совершении кражи пенсии у своей бабушки. Установлено, что 17 декабря 2020 года около 16 часов подросток, у которого уже была судимость, вытащил из кармана халата у своей бабушки 18 тысяч рублей, воспользовавшись тем, что она спит. После этого внук скрылся с места происшествия.

- Потерпевшая по состоянию здоровья может передвигаться только в пределах своей квартиры, на ходунках. Полученную пенсию она положила в правый карман халата, который был одет на ней, после чего легла спать в нем же. Когда она проснулась, то обнаружила, что ее внук находится в квартире, спустя пару минут он захлопнул дверь и вышел, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Обнаружив пропажу пенсии, старушка рассказала об этом своему сыну, т.е отцу внука, после чего тот позвонил в полицию и рассказал о случившемся. В ходе расследования уголовного дела подросток признался в совершении кражи. Юноша рассказал, что частью денег он погасил долги перед сверстниками, а на оставшиеся купил продукты и алкоголь.

Уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего было прекращено производством, в городской суд направлено ходатайство о применении к обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной частью второй ст. 90 УК РФ.