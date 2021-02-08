В Мичуринске мужчина подозревается в убийстве старшего брата

Ночью, 6 февраля 2021 года, в машине скорой помощи скончался 41-летний мужчина с ножевыми ранениями. По данному факту следователи города Мичуринска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления подозревается 33-летний родной брат погибшего.

По версии следствия, подозреваемый в компании знакомых выпивал в доме у брата и его сожительницы. Во время общения между родственниками произошел конфликт, в ходе которого младший брат схватил нож и нанес старшему два удара в спину и живот. От полученных ранений потерпевший через непродолжительное время скончался.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.