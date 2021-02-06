Тамбовский драмтеатр 100 лет назад разместился в здании Дворянского собрания

6 февраля важная и значимая дата в истории Тамбовского драматического театра. Именно в этот день сто лет тому назад в 1921 году Тамбовский театр обрел свой дом.

Здание Дворянского собрания по праву считалось одним из лучших в городе. Закладка здания состоялась 12 мая 1892 года и при закладке в фундамент правого угла большого зала собрания была положена медная доска с выгравированной надписью следующего содержания: «1892 года, мая 12 дня в благополучное царствование… (далее идёт перечень титулов) произведена закладка здания дворянского собрания в Тамбове по проекту архитектора гражданского инженера Феофила Александровича Свирчевского, по постановлению Тамбовского дворянского собрания, состоявшегося 18 декабря 1891 года, на средства, собранные уездным дворянством». Постройка здания была закончена к осени 1893 года. Общая стоимость здания со всеми удобствами, оборудованием (было построено специальное помещение под электростанцию) и меблировкой комнат предводителя дворянства – более 250 тысяч рублей.

Роскошный особняк был выполнен в стиле северо-европейского ренессанса, насыщенного обильным декором, высокими арочными проёмами для окон и дверей и изящными фронтонами. Привлекают внимание парадные лестницы, особенно чугунные литые стойки перил с рисунками, включающими герб Тамбовской губернии.

В здании собрания в мае 1897 года впервые на тамбовской земле был продемонстрирован в действии знаменитый аппарат движущейся фотографии – синематограф Люмьера. В 1912 году в зале Дворянского собрания был открыт один из первых в городе «электротеатров» – «Колизей».

В конце 1917 года в нём расположился штаб Красной гвардии Тамб. губкома большевиков. В первые месяцы 1918 года в здании происходили заседания губернского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Во время тамбовского восстания 17–19 июня 1918 года здание было захвачено восставшими противниками Советской власти. С октября 1918 года здание стали именовать Рабочим дворцом.

- 6 февраля 1921 года делегатам VII губернского съезда Советов в присутствии народного комиссара просвещения А.В. Луначарского труппой Б.М. Снигирёва на сцене Рабочего Дворца был дан спектакль «Власть тьмы», после которого было решено передать всё здание под театр, вскоре получивший имя Луначарского, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Большую значимость приобрел сад Дворянского собрания, впоследствии сад театра Луначарского, в котором в летние месяцы проходили гастроли оперетты, эстрады и музыкальные вечера. В то время это был целый культурный комплекс, в котором одновременно могли проводиться до пяти представлений.