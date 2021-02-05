На предприятии «Тамбовское молоко» не платили зарплаты

В прокуратуре Советского района города Тамбова в конце ноября 2020 года провели проверку исполнения требований трудового законодательства в ООО «Тамбовское молоко» и выявили, что здесь не платили зарплату работникам с июля по конец октября. Долг составлял больше 3,6 миллиона рублей.

По результатам этой проверки прокурор инициировал возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Тамбовское молоко» ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Сейчас предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 36 работниками организации за ноябрь-декабрь 2020 года в сумме 1 705 811 руб.

- Прокурором района по факту допущенных нарушений в адрес ООО «Тамбовское молоко» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В мировой суд Советского района направлено 36 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате за август-декабрь 2020 года в общей сумме 4 330 762 руб.