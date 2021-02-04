В Моршанске задержали фуру с иногородними номерами, перевозившую крупную партию контрафактной обуви

Полицейские изъяли 21 тысячу 300 пар контрафактной обуви Фото: УМВД по Тамбовской области

В Моршанске 1 февраля на улице Первомайской сотрудниками ДПС остановили фуру «Мерседес» с иногородними госномерами. Во время досмотра в салоне автомобиля полицейские обнаружили контрафактный товар.

За рулем грузовика находился 33-летний иностранец. Выяснилось, что мужчина следовал с несертифицированной продукцией транзитом в государство Ближнего зарубежья. 21 тысяча 300 пар обуви различных наименований с признаками фальсификации товарных знаков изъята и направлена на экспертизу.

- Будет проведена товароведческая экспертиза незаконной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьие 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.