В Тамбове полицейские «накрыли» гараж с паленым алкоголем

Тамбовчанка торговала из гаража алкоголем с признаками контрафакта Фото: УМВД по Тамбовской области

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Тамбову поступила оперативная информация о том, что 55-летняя местная жительница торгует алкогольной продукцией с признаками контрафакта. Выехав в гараж, где осуществлялась продажа паленого спиртного, полицейские обнаружили 462 бутылки.

- Алкогольная продукция с признаками контрафакта была изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.