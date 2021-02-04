Служба городской помощи в Тамбове будет работать и в выходные дни

В Тамбове изменился график работы службы городской помощи. Теперь она будет работать и в выходные дни. С 3 февраля обращения горожан принимаются в будние дни с 9.00 до 18.00 и в выходные дни с 10.00 до 16.00. Телефоны «горячей линии»: 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58.

С момента начала работы службы городской помощи на нее поступило почти 1100 заявок, только в январе специалисты приняли около 480 обращений.

- За помощью обращаются как пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, так и трудоспособные горожане. Чаще всего тамбовчане хотят узнать о наличии лекарственных препаратов в аптеках города, получить помощь в их бронировании. Кроме того, сюда можно обратиться за содействием по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости, по другим вопросах социальной направленности, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.