Тамбовчанин выращивал коноплю в подвале собственного дома

Мужчина ежедневно заботливо пропалывал и поливал наркотикосодержащие растения Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские полицейские 2 февраля получили информацию о том, что в подвале многоэтажного дома на улице Николая Вирты в областном центре организовано незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Под подозрение в организации нарколаборатории попал 39-летний мужчина, стоящий на учете как лицо, склонное к употреблению наркотиков. По месту жительства тамбовчанина задержали сотрудники наркоконтроля. В небольшом помещении, где обычные люди хранят овощи и соления, он провел освещение, поставил стеллажи, на которых с конца декабря прошлого года стал выращивать коноплю.

Семена мужчина покупал через Интернет. В цветочных горшках он высадил семена конопли, которые поливал и пропалывал каждый день. Со слов тамбовчанина, наркотики он выращивал для себя.

- Всего в подвальном помещении находилось семь кустов культивируемой конопли, которые были изъяты сотрудниками полиции и направлены на экспертизу. После ее проведения будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.