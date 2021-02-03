В Тамбове под машину попала женщина, переходившая улицу в неположенном месте

Недалеко от места аварии был пешеходный переход Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 30-летняя женщина, произошла 2 февраля в 7 часов 20 минут на улице Авиационной в районе дома №110 города Тамбова. 66-летний водитель автомобиля «Kia Rio» наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП женщину с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.