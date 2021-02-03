В одной из поликлиник Тамбовской области заработал лифт

Лифт не работал несколько десятилетий

В поликлинике Первомайской ЦРБ запустили новый лифт. Подъемный механизм грузоподъёмностью 1000 килограммов предназначен для перевозки пациентов поликлиники, в том числе и маломобильных. На проведение работ направлено 2,8 миллиона рублей. Средства районная больница получила от оказания платных услуг.

Лифт в трёхэтажном здании поликлиники не работал почти тридцать лет. Многие уже и забыли, что он когда-то существовал. Но необходимость в лифте не отпала – на третьем этаже поликлиники расположены лаборатории для приёма анализов, женская консультация, стоматология. Зачастую пациенты испытывали трудности при подъёме по лестнице.

– Один из посетителей – инвалид-колясочник – поднял эту проблему, - говорит главный врач Первомайской ЦРБ Нина Королёва. - Мужчина обратил внимание на то, что из-за отсутствия лифта он лишён возможности лечить зубы. На замену лифтового оборудования нужны были большие средства. Районной больнице потребовалось несколько лет, чтобы их собрать. Теперь лифт работает, им может пользоваться каждый пациент.

Ширина проёма позволяет перевозить в лифте пациентов на инвалидных колясках. Кабина оснащена поручнями, а панель управления расположена на удобной для маломобильных граждан высоте. В помощь слабовидящим – звуковое сопровождение. Новый лифт безопасен. Он оснащён блоком бесперебойного питания, благодаря чему при отключении электроэнергии лифт довезёт пассажира до ближайшего этажа и откроет двери для выхода. А системы освещения и вентиляции не перестанут работать даже при отключении электроэнергии.

Фото облздрава