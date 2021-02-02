В поликлинике на севере Тамбова открыли кабинет акушера-гинеколога

На базе второй поликлиники ТОГБУЗ «ГКБ №3 г. Тамбова», расположенной на ул. Никифоровской, открылся кабинет приёма врача акушера-гинеколога.

Напомним, ранее для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям северной части областного центра произошло объединение городской клинической больницы №3 Тамбова и бывшей городской поликлиники №6 (теперь это поликлиника №2 третьей городской больницы).

- Новый кабинет оснащён новым современным оборудованием, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - Здесь оказывается высококвалифицированная медицинская помощь в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных.