Тамбовщине выделят в два раза больше средств на реализацию нацпроекта «Культура»

Как рассказал начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев, сфера культуры признана наиболее пострадавшей от пандемии. Однако, несмотря на это, в прошлом году Тамбовщина одна из первых в стране полностью освоила средства, предусмотренные на реализацию нацпроекта «Культура», что позволило практически в два раза увеличить федеральное финансирование в 2021 году – более 221 миллиона рублей (2020 год – 115,4 миллиона рублей).

- В рамках нацпроекта в этом году будет возможность реконструировать и капитально ремонтировать здания детских школ искусств. В планах на 2022 и 2023 годы - построить, реконструировать и капитально отремонтировано еще 16 ДК и школ искусств, - отметил Юрий Голубев.

На дополнительно выделенные Минкультом средства Мичуринский район получит в этом году автоклуб, а в детские школы искусств и колледж искусств Рассказова, Уварово, Моршанска и Тамбовского района, закупят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу.

Также планируется создание модельных библиотек и виртуальных концертных залов.