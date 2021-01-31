В Тамбове во второй раз прошла несанкционированная акция в поддержку Навального

Полиция насчитала 48 участников

31 января в Тамбове во второй раз прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Практически все организаторы предыдущего аналогичного мероприятия, состоявшегося 23 января, отбывают административный арест в изоляторе временного содержания. По данным УМВД России по Тамбовской области, такую меру наказания суд вынес 7 тамбовчанам, всего же к административной ответственности тогда привлекли 25 человек. В воскресенье в акции приняли несколько десятков человек. Люди собрались в сквере Зои Космодемьянской и проследовали до памятника «Тамбовский колхозник». Во время шествия задержаний и беспорядков не было. Но уже после окончания акции в полиции оказалась четверть ее участников.

- 31 января в городе Тамбове проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 48 человек, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В территориальные отделы полиции были доставлены 12 граждан.